  2. Грузия
  3. Самцхе-Джавахети
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Самцхе-Джавахети, Грузия

Боржоми
4
Бакуриани
3
8 объектов найдено
Дом в Бакуриани, Грузия
Дом
Бакуриани, Грузия
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
Продаются два прекрасных объекта (один участок) на горнолыжном курорте в г. Бакуриани (Грузи…
$254,100
Закрыть
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 8 комнат в Боржоми, Грузия
Дом 8 комнат
Боржоми, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 501 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с землёй на левом берегу живписной реки Куры – основной улицы всемирно известн…
$197,000
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Боржоми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается трехкомнатный коттедж в Бакуриани, рядом с корпусами 6 и 7 комплекса «Мгзавреби». …
$49,500
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Коттедж 1 комната в Боржоми, Грузия
Коттедж 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Бакуриани, около 6-го и 7-го пассажирских корпусов Всего - 3 комнаты, 2…
$51,700
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Ахалцихе, Грузия
Коттедж 1 комната
Ахалцихе, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Бакуриани, жилой комплекс рядом с пассажирскими домами 6 и 7. Площадь: …
$49,500
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Бакуриани, Грузия
Коттедж 6 комнат
Бакуриани, Грузия
Число комнат 6
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный коттедж на продажу в Бакуриани Площадь: 127 кв.м. в состоянии черного каркаса…
$120,000
Оставить заявку
MIPIFMIPIF
Дом 8 комнат в 17, Грузия
Дом 8 комнат
17, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом в центре Бакуриани с большим участком! Дом полностью готов к проживанию и рас…
$105,000
Оставить заявку
Дом в Боржоми, Грузия
Дом
Боржоми, Грузия
Площадь 890 м²
Количество этажей 4
Продается частный дом площадью 590 кв. м с земельным участком 300 кв. м в Боржоми, Агмашенеб…
$150,000
Оставить заявку

