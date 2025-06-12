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Дома с видом на горы в Грузии

Тбилиси
356
Батуми
36
Аджарская Автономная Республика
212
Мцхета-Мтианети
10
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104 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.   …
$262,460
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
ВНИМАНИЕ! Представляем Вам предпродажи новых котеджей премиум класса у Черного моря! Золо…
$224,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект  объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным двором и парковоч…
$140,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$188,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
In the resort town of Kobuleti, in its central part, not far from the sea and the city prome…
$130,000
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Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
$400,120
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Наш новый проект  объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным двором и парковоч…
$212,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$238,574
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Количество этажей 3
Ваш новый стандарт жизни и выгодная инвестиция! Сдача объекта: декабрь 2024 года Простра…
$161,460
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
$249,390
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Площадь 120 м²
Коттеджный поселок состоит из 50 таунхаусов в современном стиле. В окружении домов находятся…
$253,261
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Hayat
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Загородный поселок таунхаусов , сочетающий комфорт, уют и безопасность. Комплекс  расположе…
$125,000
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
$170,000
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Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается вилла VIP уровня на Лиси Веранда. Дом - 480 кв.м., двор - 1280 кв.м., 6 комнатб 5 …
$3,70 млн
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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Коттедж 5 комнат в Батуми, Грузия
Коттедж 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
$437,296
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$370,160
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Покупка коттеджа в нашем поселке в Гонио - это выгодная инвестиция, обеспечивающая стабильны…
$220,000
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Таунхаус в Тбилиси, Грузия
Таунхаус
Тбилиси, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать, проект «Tsavkisi Park» расположен на охраняемой территории долины Цавкиси,…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
$437,296
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$365,400
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Типы недвижимости в Грузии

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Грузии

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