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Дома в Чаквях, Грузия

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виллы
6
15 объектов найдено
Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Площадь 370 м²
Продаётся премиальная террасная вилла в Чакви 🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви (спокойный район с отл…
$970,000
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Вилла 11 комнат в Чакви, Грузия
Вилла 11 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Отдельно Стоящая, Двух Этажная Вилла в Чакви на продажу под Ключ 🔑 возле Dreamland Oasis: -…
$850,000
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 220 м²
Продаётся просторная вилла в живописном посёлке Чакви 🏡🌊 📍 Локация: Чакви (вблизи моря и …
$120,000
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 280 м²
Продаётся просторный дом с панорамными видами в Чакви 🏡🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви, деревня Сахи…
$243,000
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаётся стильная вилла в закрытом комплексе на первой линии моря в Чакви 🌊🏡 📍 Локация: …
$345,000
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Количество спален 4
Фантастические виллы с 4 спальнями на продажу в деревне Чакви, в 30 минутах езды от Батуми. …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Чакви, Грузия
Дом 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Единственный завершённый проект таунхаусов на первой береговой линии в Чакви. Комплекс распо…
$200,000
НДС
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Дом 3 комнаты в Чакви, Грузия
Дом 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Новая двухэтажная вилла, площадью 145,4 м2. В 250-ти метрах от моря. Высота потолков — 4 м. …
$360,000
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Вилла 5 комнат в Чакви, Грузия
Вилла 5 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ВИЛЛЫ ЧАКВИ   Локация строительства: Чакви.    Между Махинджаури и Кобулети. 18к…
$324,885
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Дом 5 комнат в Чакви, Грузия
Дом 5 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Точный Адрес: пригород Батуми, Чакви, улица Абашидзе, 2 (ЖК «Grand Botanico Residence») ?…
$230,000
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Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Вилла 4 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Дом 6 комнат в Чакви, Грузия
Дом 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся готовый новый дом с верхней террасой и своей территорией для отдыха. Наружная отде…
$300,000
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Дом 11 комнат в Батуми, Грузия
Дом 11 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 293 м²
Количество этажей 2
Продаётся комплекс из двух жилых домов, расположенных на участке 1293 м2 сельскохозяйственно…
$500,000
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