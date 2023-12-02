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Дома в Чакви, Грузия

6 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Чакви, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
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€197,382
в месяц
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Дом 3 спальни с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Чакви, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
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€156,070
в месяц
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DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Чакви, Грузия
Дом 5 спален с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
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€321,320
в месяц
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DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Чакви, Грузия
Дом 5 спален с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€229,514
в месяц
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DDA Real Estate
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Чакви, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€403,945
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DDA Real Estate
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€321,320
в месяц
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DDA Real Estate
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