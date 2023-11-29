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Дома в Гурия, Грузия

3 объекта найдено
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Гурия, Грузия
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Гурия, Грузия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Продаётся небольшой апарт-отель в курортном городке Уреки, там где магнитные пески. 4 коттед…
€175,000
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Дом 5 спален в Шекветили, Грузия
Дом 5 спален
Шекветили, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается дом или готовый бизнес в Шекветели. 100 метров от моря Дом расположен в окружении …
€104,488
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Вилла 5 спален в Уреки, Грузия
Вилла 5 спален
Уреки, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается шикарная вилла на берегу моря. В экологичном районе, пос Григолети 60 км от Батуми…
€431,579
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Параметры недвижимости в Гурия, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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