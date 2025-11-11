Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Поле для гольфа

Дома около гольф-клуба в Грузии

Тбилиси
50
Батуми
40
Аджарская Автономная Республика
257
Чакви
11
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в , Грузия
Вилла 4 комнаты
, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, ра…
$400,000
Таунхаус 5 комнат в Кисисхеви, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Кисисхеви, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные …
$330,000
Вилла 4 комнаты в Кисисхеви, Грузия
Вилла 4 комнаты
Кисисхеви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в…
$400,000
