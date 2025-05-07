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Квартиры возле озера в Метрополии Франции, Франция

Канны
29
Антиб
6
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
130
Ницца
86
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Route de Seine, Франция
Квартира 3 комнаты
Route de Seine, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Шикарная квартира на берегу Сены рядом с Парижем 📍 Cormeilles-en-Parisis (95240) 🏡 L’E…
$413,225
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Квартира 2 комнаты в 15 La Maison des Petits Pas RAM, Франция
Квартира 2 комнаты
15 La Maison des Petits Pas RAM, Франция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
🏡 Элитная резиденция L’Estuaire в 20 км от Парижа.  📍 Локация:Cormeilles-en-Parisis (95240)…
$352,129
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
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Типы недвижимости в Метрополии Франции

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Метрополии Франции, Франция

с гаражом
с садом
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с видом на горы
с видом на море
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Недорогая
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