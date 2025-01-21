  1. Realting.com
  2. Египет
  Жилой комплекс Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Жилой комплекс Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Красное Море, Египет
от
$88,955
НДС
от
$87,947/м²
05.01.2026
$88,955
05.01.2026
$89
05.01.2026
$88,955
BTC
1.0581077
ETH
55.4599498
USDT
87 948.9047847
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8 1
ID: 33125
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Кала
Испытайте элегантную прибрежную жизнь в этой просторной квартире на первом этаже с 1 спальней, идеально расположенной с прямым видом на бассейн.
Разработанный с современными макетами и высококачественной отделкой, блок предлагает комфорт, функциональность и безмятежную атмосферу в курортном стиле - идеально подходит как для личного использования, так и для инвестиций.

В Homes Bay мы предоставляем полную прозрачность, многоязычную поддержку и эксклюзивные предложения для разработчиков, чтобы обеспечить вам лучшую возможность для вашего нового дома.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 115.6
Цена за м², USD 1,585
Цена квартиры, USD 183,184

Местонахождение на карте

Красное Море, Египет
Еда и напитки

Видеообзор жилой комплекс Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Похожие комплексы
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
Цена по запросу
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Хургада, Египет
от
$37,774
НДС
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Хургада, Египет
от
$84,410
НДС
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Al Hadaba, Египет
от
$42,109
Резиденция La Bella Resort
Хургада, Египет
от
$32,022
Другие комплексы
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Показать все Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
от
$50,417
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 78 м²
2 объекта недвижимости 2
Мы с гордостью представляем Вам наш новый проект курорта Storia Del Mare одного из самых раскошных проектов в центре Хургады. Проект Storia Del Mare разработан компанией Castello. На проекте имеется пешеходная набережная на берегу моря номера с видом на море и панорамный  вид на остров…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
90,968
Застройщик
Castello
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Показать все Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Мечты могут стать реальностью с компанией Castello . Наш проект Storia Del Mare расположен на первой береговой линии с личным пляжем, охрана объекта 24 часа . видео наблюдение , спа салоны, тренажерный зал, рестораны, паркинг и многое другое.  У нас в компликсе 95% квартир с видом н…
Застройщик
Castello
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Показать все Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Хургада, Египет
от
$84,410
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 55–85 м²
3 объекта недвижимости 3
Holidays Park Resort - это знаковая жилая застройка, переопределяющая роскошную прибрежную жизнь на побережье Красного моря Хургады. Охватывая 54 000 кв.м. с только 20% застроенной площадью, проект сочетает в себе пространство, элегантность и комфорт в спокойной курортной среде.Это эксклюзив…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 67.0
38,916 – 96,030
Квартира 2 комнаты
85.0
133,502
Агентство
Homes Bay
