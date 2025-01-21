  1. Realting.com
  2. Египет
  Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Красное Море, Египет
$90,126
$2,498/м²
05.01.2026
$90,126
05.01.2026
Местонахождение

  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Расположенный вдоль захватывающей дух 12-километровой береговой линии Сахль-Хашиш, Иль-Байу предлагает исключительное сочетание спокойной жизни и прибрежных приключений.
Эта премиальная разработка сочетает в себе элегантную архитектуру, пышный ландшафтный дизайн и прямой доступ к одному из самых красивых приморских сообществ Египта.

Жители наслаждаются бесконечными возможностями для отдыха — от кайтсерфинга, дайвинга и подводного плавания в кристально чистых водах до расслабляющих дней в спа-центре и фитнес-центре.
Яркая площадь приносит оживленную социальную атмосферу с ресторанами, кафе, бутиками и развлекательными заведениями, гарантируя, что все, что вам нужно, находится в пределах досягаемости.

Независимо от того, ищете ли вы спокойствие, отдых или безопасную инвестицию на Красном море, Иль Байу Сахль Хашиш обеспечивает идеальный баланс между роскошью, природой и образом жизни, что делает его одним из самых желанных мест для проживания и инвестиций в регионе.

Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Шале
Площадь, м² 133.0
Цена за м², USD 2,179
Цена квартиры, USD 289,854

Местонахождение на карте

Красное Море, Египет
Еда и напитки

Видеообзор жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

