Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Расположенный вдоль захватывающей дух 12-километровой береговой линии Сахль-Хашиш, Иль-Байу предлагает исключительное сочетание спокойной жизни и прибрежных приключений.

Эта премиальная разработка сочетает в себе элегантную архитектуру, пышный ландшафтный дизайн и прямой доступ к одному из самых красивых приморских сообществ Египта.

Жители наслаждаются бесконечными возможностями для отдыха — от кайтсерфинга, дайвинга и подводного плавания в кристально чистых водах до расслабляющих дней в спа-центре и фитнес-центре.

Яркая площадь приносит оживленную социальную атмосферу с ресторанами, кафе, бутиками и развлекательными заведениями, гарантируя, что все, что вам нужно, находится в пределах досягаемости.

Независимо от того, ищете ли вы спокойствие, отдых или безопасную инвестицию на Красном море, Иль Байу Сахль Хашиш обеспечивает идеальный баланс между роскошью, природой и образом жизни, что делает его одним из самых желанных мест для проживания и инвестиций в регионе.