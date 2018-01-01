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Zhablyak Eco Estate

Черногория, Тиват
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Zhablyak Eco Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
mnerealestate.com
О застройщике

"Жабляк Эко Эстейт" — ваш надежный партнеру в мире комфортного жилья в самом сердце города Жабляк. Мы представляем современные дома, созданные с любовью и заботой о вашем комфорте и благополучии.

Одной из основных особенностей Жабляка является его непосредственная близость к одним из самых впечатляющих природных уголков Европы, который часто называют "Черногорская Швейцария". Здесь вы сможете наслаждаться великолепными природными пейзажами, чистым воздухом и множеством активных видов отдыха.

Наши апартаменты предоставляют вам уникальную возможность не только инвестировать в недвижимость, но и наслаждаться отдыхом в этом прекрасном регионе, не отказывая себе в привычной инфраструктуре центра города. У нас вы найдете идеальный баланс между современным жильем и природной гармонией.

Мы стремимся создавать места, где каждый может найти свой уголок комфорта и удовольствия. "Жабляк Эко Эстейт" - это не просто недвижимость, это ваша возможность воплотить мечты в реальность. С нами вы получите не только красивый дом, но и новый образ жизни, полный возможностей и вдохновения.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир возможностей в Жабляке. Мы готовы сделать ваше пребывание здесь незабываемым.

Новостройки
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Жилой комплекс Green Mill
Жилой комплекс Green Mill
Жабляк, Черногория
от
€104,562
32–45 м² 5 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Zhablyak Eco Estate
Жилой комплекс Mountain Soul
Жилой комплекс Mountain Soul
Жабляк, Черногория
от
€145,040
39–54 м² 14 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Zhablyak Eco Estate
Уникальные видовые квартиры в “черногорской швейцарии” в самом центре Жабляка от застройщика! "Инвестируй в невероятное: недвижимость в сердце Черногории - ваше воплощение мечты и источник постоянного дохода! Покупая здесь, вы владеете не только чудесным уголком, но и возможностью пассивного дохода от аренды. Добро пожаловать в Черногорскую швейцарию – ваше финансовое и душевное вложение!"   Каждая квартира в 3-этажном доме с мансардой предлагает великолепные виды, эксклюзивные удобства и непревзойденный комфорт. Мы предусмотрели все нюансы для комфортного проживания: Коммерческое помещение подходящее для: ресторана торгового центра офисов банка 2-х уровневая парковка на 16 машин 2 лифта (автомобильный и пассажирский) Высокоскоростной интернет Связь LTE Центральное водоснабжение и канализация Центральное электричество О бесперебойной работе коммуникаций позаботится управляющая компания Ощутите истинное блаженство отдыхая и наслаждаясь природой в нашем уникальном месте Помощь в открытии фирмы в Черногории и получения  ВНЖ (можно отсутствовать до полугода в Черногории) В непосредственной близости национального парка Дурмитор (Юнеско) Инфраструктура в шаговой доступности Администрация Школа  Детский сад  Храм  Спортивная площадка  Центр здоровья  Магазины и рынок Рестораны          
Наши агенты в Черногории
Антон Меденников
Антон Меденников
20 объектов
Другие застройщики
The Developer Catareos d.o.o.

Основательница компании Карин Хичкок с 2008 года живет в Черногории и имеет два гражданства: Франции и Великобритании. Закончив в 2002 году обучение в Университете Сорбонны по программе «Бизнес и Финансы», она несколько лет занималась ювелирным бизнесом в Лондоне и Париже (2002-2005), а затем переехала в Черногорию. В 2009 году Карин Хичкок работала менеджером только что открывшейся марины для суперяхт Porto Montenegro в Тивате. Затем начала собственный бизнес по застройке недвижимости Catareos и построила первый комплекс из 12 роскошных экологичных апартаментов Tivat Heights Residences на холмах с видом на Тиватский залив. Она также основала дополнительную компанию Rentals Montenegro по аренде недвижимости на длительный срок, чтобы помочь растущему числу эмигрантов найти жилье для проживания в Черногории. Благодаря специализации на долгосрочной аренде жилья для эмигрантов Карин Хичкок стала необъемлемым экспертом. Именно она увидела спрос на небольшие квартиры, которые до сих пор остаются редкостью на рынке недвижимости. Поэтому Карин Хичкок запустила концепцию «мини-кондоминиумов». В первом здании мини-кондоминиумов еще до начала строительных работ было продано 95% квартир. На данный момент наша компания готовится к строительству нового проекта, где мы в очередной раз представим новый для рынка продукт – отдельно расположенные отвечающие принципам устойчивого развития дома. Новый проект называется «Мой крохотный дом» и будет реализован в двух городах Черногории: Кавач и Колашин.

Emerland Residence

Новые апартаменты класса люкс на территории района Белиши в центре города. Количество домов в жилом комплексе – 4. Пляж находится в 20 минутах пешком / 900 метров по прямой. Центр города в шаговой доступности – от бульвара от Мэрии до района Белиши город строит мост над путями железной дороги. Апартаменты в Баре, в близости берега Адриатического моря приносят владельцам 5-7% пассивного дохода от сдачи в аренду.

Alseir Properties

Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории. 

Сфера деятельности:

- проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов

- реконструкция объектов 

- управление инвестициями в строительство и недвижимость

- продажа недвижимости

Панорама Тиват
Воплотим вашу мечту в реальность! Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки, расположенных на 4-х этажах, 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места, благоустроенную охраняемую придомовую территорию, паркинг, бассейн и СПА. К комплексу подходит асфальтированная дорога, городской водопровод, канализация, интернет. Комплекс находится на небольшом удалении от основной магистрали, что позволяет наслаждаться потрясающей панорамой Тиватского залива, города и окружающей природой из каждого апартамента.
Montenegro Sun Realty
Наша компания на протяжении 15 лет занимается строительством в Черногории. Мы - инвестор, застройщик и продавeц в одном лице. Мы продаем построенную недвижимость напрямую. Наши клиенты получают полный спектр юридических услуг, рассрочки платежей и кредиты.   Все предлагаемые для продажи объекты являются собственностью нашей компании.
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