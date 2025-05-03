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Kolasin Valleys

Черногория, Колашин
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Türkçe, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.kolasinvalleys.com/
О застройщике

Kolasin Valleys – это премиальный горнолыжный курорт в северной Черногории, который с каждым годом привлекает всё больше внимания благодаря своим уникальным возможностям для инвестирования и отдыха. Проект объединяет 23 отеля и 73 шале, которые разрабатываются с учетом всех современных требований комфорта и безопасности.

Эти объекты представляют собой не только жилые пространства, но и центр активного горного отдыха с прямым доступом к лыжным трассам. В общей сложности на курорте Kolasin Valleys располагается более 50 км горнолыжных трасс различной степени сложности, что делает его идеальным местом для лыжников всех уровней. Планируется, что к 2028 году общая длина трасс достигнет 125 км, а к 2030 году – 142 км.

Шале Kolasin Valleys оснащены современными удобствами, включая спа-комплексы, тренажерные залы, бассейны и комнаты для массажа, а также лифты для удобства жильцов. Каждое шале спроектировано так, чтобы максимально гармонично вписаться в окружающий природный ландшафт, предоставляя жителям чувство уединения и приватности.

Транспортная доступность курорта значительно повышена благодаря новой 41-километровой автомагистрали, которая была открыта в июле 2022 года. Эта дорога значительно уменьшает время в пути из аэропорта Подгорицы до Колашина, позволяя достичь курорта менее чем за час, что делает его доступным для международных туристов.

Вложения в Kolasin Valleys обещают не только высокую доходность за счет аренды и потенциального увеличения стоимости недвижимости, но и возможность участия в развитии одного из наиболее перспективных туристических направлений в Европе.

Услуги

Компания Kolasin Valleys предлагает широкий спектр услуг, связанных с продажей и управлением недвижимостью, обеспечивая полный комплекс услуг для инвесторов и владельцев недвижимости. Вот основные услуги, которые предоставляет компания:

  1. Продажа недвижимости: Компания активно занимается продажей апартаментов, шале и других жилых объектов в рамках курорта Kolasin Valleys. Это включает консультации, помощь в выборе объекта, оформлении сделки и поддержку на всех этапах покупки.

  2. Управление недвижимостью: Предоставление комплексных услуг по управлению недвижимостью, что включает в себя обслуживание и содержание зданий, решение административных и юридических вопросов, а также поддержку в вопросах эксплуатации.

  3. Развитие инфраструктуры: Компания развивает инфраструктуру курорта, включая строительство новых объектов и модернизацию существующих, что способствует повышению стоимости недвижимости и улучшению качества жизни резидентов.

  4. Инвестиционные консультации: Предоставление профессиональных консультаций по инвестициям в недвижимость, включая анализ рынка, прогнозирование доходности и подбор инвестиционных стратегий.

Эти услуги обеспечивают комплексное обслуживание клиентов Kolasin Valleys, делая инвестирование и владение недвижимостью на курорте максимально комфортным и выгодным.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:26
(UTC+2:00, Europe/Budapest)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Kolasin Valleys
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