Kolasin Valleys – это премиальный горнолыжный курорт в северной Черногории, который с каждым годом привлекает всё больше внимания благодаря своим уникальным возможностям для инвестирования и отдыха. Проект объединяет 23 отеля и 73 шале, которые разрабатываются с учетом всех современных требований комфорта и безопасности.
Эти объекты представляют собой не только жилые пространства, но и центр активного горного отдыха с прямым доступом к лыжным трассам. В общей сложности на курорте Kolasin Valleys располагается более 50 км горнолыжных трасс различной степени сложности, что делает его идеальным местом для лыжников всех уровней. Планируется, что к 2028 году общая длина трасс достигнет 125 км, а к 2030 году – 142 км.
Шале Kolasin Valleys оснащены современными удобствами, включая спа-комплексы, тренажерные залы, бассейны и комнаты для массажа, а также лифты для удобства жильцов. Каждое шале спроектировано так, чтобы максимально гармонично вписаться в окружающий природный ландшафт, предоставляя жителям чувство уединения и приватности.
Транспортная доступность курорта значительно повышена благодаря новой 41-километровой автомагистрали, которая была открыта в июле 2022 года. Эта дорога значительно уменьшает время в пути из аэропорта Подгорицы до Колашина, позволяя достичь курорта менее чем за час, что делает его доступным для международных туристов.
Вложения в Kolasin Valleys обещают не только высокую доходность за счет аренды и потенциального увеличения стоимости недвижимости, но и возможность участия в развитии одного из наиболее перспективных туристических направлений в Европе.
Компания Kolasin Valleys предлагает широкий спектр услуг, связанных с продажей и управлением недвижимостью, обеспечивая полный комплекс услуг для инвесторов и владельцев недвижимости. Вот основные услуги, которые предоставляет компания:
Управление недвижимостью: Предоставление комплексных услуг по управлению недвижимостью, что включает в себя обслуживание и содержание зданий, решение административных и юридических вопросов, а также поддержку в вопросах эксплуатации.
Развитие инфраструктуры: Компания развивает инфраструктуру курорта, включая строительство новых объектов и модернизацию существующих, что способствует повышению стоимости недвижимости и улучшению качества жизни резидентов.
Инвестиционные консультации: Предоставление профессиональных консультаций по инвестициям в недвижимость, включая анализ рынка, прогнозирование доходности и подбор инвестиционных стратегий.
Эти услуги обеспечивают комплексное обслуживание клиентов Kolasin Valleys, делая инвестирование и владение недвижимостью на курорте максимально комфортным и выгодным.