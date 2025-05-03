О застройщике

Kolasin Valleys – это премиальный горнолыжный курорт в северной Черногории, который с каждым годом привлекает всё больше внимания благодаря своим уникальным возможностям для инвестирования и отдыха. Проект объединяет 23 отеля и 73 шале, которые разрабатываются с учетом всех современных требований комфорта и безопасности.

Эти объекты представляют собой не только жилые пространства, но и центр активного горного отдыха с прямым доступом к лыжным трассам. В общей сложности на курорте Kolasin Valleys располагается более 50 км горнолыжных трасс различной степени сложности, что делает его идеальным местом для лыжников всех уровней. Планируется, что к 2028 году общая длина трасс достигнет 125 км, а к 2030 году – 142 км.

Шале Kolasin Valleys оснащены современными удобствами, включая спа-комплексы, тренажерные залы, бассейны и комнаты для массажа, а также лифты для удобства жильцов. Каждое шале спроектировано так, чтобы максимально гармонично вписаться в окружающий природный ландшафт, предоставляя жителям чувство уединения и приватности.

Транспортная доступность курорта значительно повышена благодаря новой 41-километровой автомагистрали, которая была открыта в июле 2022 года. Эта дорога значительно уменьшает время в пути из аэропорта Подгорицы до Колашина, позволяя достичь курорта менее чем за час, что делает его доступным для международных туристов.

Вложения в Kolasin Valleys обещают не только высокую доходность за счет аренды и потенциального увеличения стоимости недвижимости, но и возможность участия в развитии одного из наиболее перспективных туристических направлений в Европе.