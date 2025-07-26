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Инвестиционная недвижимость в Spilia, Кипр

коммерческая недвижимость
15
магазины
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Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 600 м² в Spilia, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Spilia, Кипр
Площадь 600 м²
Современное здание доступно для продажи в Агиос Антониос. Расположенное недалеко от отеля La…
$3,43 млн
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