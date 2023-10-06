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Количество комнат на Кипре
Лимасол
12
Никосия
10
Строволос
7
Лимасол
5
Dali
4
Комната
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97 объектов найдено
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Комната 1 спальня с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
2
1
63 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€170,059
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
3
180 м²
Продается в стадии строительства независимый дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция…
€360,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
3
180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
€350,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Месоги, Кипр
3
180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
€370,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
3
145 м²
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Лакатамии - провинции Никосия, площадью 1…
€225,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
3
157 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в провинции Клерус - Никосия, в тихом тихом район…
€225,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
3
177 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в провинции Клерус - Никосия, в тихом тихом новом…
€225,000
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
4
139 м²
Полунезависимый угловой дом с четырьмя спальнями на продажу в Чери - провинция Никосия, с 13…
€235,000
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
4
350 м²
Продается двухквартирный дом с четырьмя спальнями и офис в Энгоми, недалеко от государственн…
€420,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Ларнака, Кипр
3
170 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, на…
€265,000
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
4
183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€550,000
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
4
325 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в районе Дасуполис в Строволосе - провин…
€720,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Кипр, Кипр
3
182 м²
Продается независимый современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стади…
€318,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Кипр, Кипр
3
179 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€314,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
3
193 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис - или комната обслуживан…
€337,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Кипр, Кипр
3
191 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
€334,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
3
193 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
€340,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
3
181 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
€323,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
3
152 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€274,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
3
151 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
€273,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
3
150 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€274,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
3
149 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€269,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
3
138 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€260,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Кипр, Кипр
3
186 м²
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia - Nicosia province, under constr…
€325,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
3
186 м²
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia - Nicosia province, under constr…
€323,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
3
184 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинция Никосия, в ста…
€341,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Кипр, Кипр
3
184 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€325,000
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Комната 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
6
240 м²
Роскошный четырехкомнатный дом на продажу плюс комната и кабинет горничной, в районе ВСП в С…
€950,000
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Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
4
180 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Каллитее - провинция Никосия, в с…
€265,000
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Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Ларнака, Кипр
4
180 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Каллитее - провинция Никосия, в с…
€265,000
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