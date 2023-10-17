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Количество комнат в Лимассоле, Кипр

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12 объектов найдено
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Продается двухквартирный дом с четырьмя спальнями и офис в Энгоми, недалеко от государственн…
€420,000
Комната 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Роскошный четырехкомнатный дом на продажу плюс комната и кабинет горничной, в районе ВСП в С…
€950,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 152 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 167 кв.м…
€560,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Мутайяка , Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Мутайяка , Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€750,000
Комната 3 комнаты с мебелью, с водоснабжением, с верандой в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты с мебелью, с водоснабжением, с верандой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Продается трехкомнатный дом в Агиос Спиридон - провинция Лимассол, с 110 кв.м. интерьеры и 5…
€200,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€580,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€640,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€1,50 млн
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 472 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€1,50 млн
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 442 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€1,50 млн
Комната 4 комнаты с двором, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты с двором, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 550 м²
€1,50 млн
Комната 3 комнаты с двором, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты с двором, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящего дома в Пантее - провинция Лимассол, в удивительном м…
€450,000

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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