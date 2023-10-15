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Количество комнат в Строволос, Кипр

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7 объектов найдено
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
€273,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Дали, район Каллитея - провинция Никосия…
€257,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 216 кв.м…
€620,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Продается в стадии строительства пристроенный трехкомнатный дом в провинции Гери - Никосия, …
€203,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Реальная трехкомнатная квартира в Гери - провинция Никосия, с 121 кв.м., продается в стадии …
€193,000
Комната 2 комнаты с мебелью, с водоснабжением, с парком в Строволос, Кипр
Комната 2 комнаты с мебелью, с водоснабжением, с парком
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 130 м²
Мезонет для перепродажи с двумя спальнями на продажу в Пернере - провинция Фамагуста. Мезоне…
€235,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
€255,000
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