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Количество комнат с бассейном на Кипре

Кипр
50
Лимасол
12
Никосия
10
Строволос
7
Лимасол
5
Dali
4
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18 объектов найдено
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается в стадии строительства независимый дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция…
€360,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
€350,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Месоги, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Месоги, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
€370,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Мутайяка , Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Мутайяка , Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€750,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Айя-Напа, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€580,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
€800,000
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
€800,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Ларнака, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассо…
€650,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€640,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€580,000
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Кипр, Кипр
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€750,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€1,50 млн
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 472 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€1,50 млн
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 442 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€1,50 млн
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
€255,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный дом в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 137 кв.м.…
€223,000
Комната 3 комнаты с двором, с бассейном, с садом в Протарас, Кипр
Комната 3 комнаты с двором, с бассейном, с садом
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящих под застройкой углового дома в Пантее - провинция Лим…
€475,000
Комната 3 комнаты с двором, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты с двором, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящего дома в Пантее - провинция Лимассол, в удивительном м…
€450,000

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
недорогая
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