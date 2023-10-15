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Количество комнат в Лакатамия, Кипр

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1 объект найдено
Комната 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лакатамия, Кипр
Комната 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
detached two-bedroom ground floor house in Kokkines - Larnaca province, with 110 sq.m in 170…
€135,000
Realting.com
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