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Количество комнат в Dali, Кипр

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4 объекта найдено
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€235,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€235,000
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
€800,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
€800,000

Параметры недвижимости в Dali, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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