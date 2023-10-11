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Количество комнат в Никосия, Кипр

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2 объекта найдено
Комната 3 комнаты с мебелью, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Комната 3 комнаты с мебелью, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Продается независимый роскошный трехкомнатный дом в Святой Троице - провинция Фамагуста. Дом…
€315,000
Комната 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с камином в Geri, Кипр
Комната 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с камином
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 225 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в районе Лакатамия - провинция Никосия, площадью 225 к…
€326,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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