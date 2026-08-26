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Квартиры с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр

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Полис
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 5 комнат
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
$606 486
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Типы недвижимости в Polis Chrysochous

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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

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