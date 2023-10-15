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Квартиры с видом на море в Polis Chrysochous, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 5
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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