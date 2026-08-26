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Квартиры у моря в Polis Chrysochous, Кипр

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Полис
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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Полис, Кипр
Квартира 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Роскошные пляжные виллы в Polis Chrysochous, Кипр ? Эксклюзивная прибрежная жизнь Откройте …
$927 619
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Квартира 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$798 559
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Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$904 573
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Ваш частный кусочек средиземноморского рая Испытайте себя в прибрежной жизни с этой эксклюз…
$743 248
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Ваш частный кусочек средиземноморского рая Испытайте себя в прибрежной жизни с этой эксклюз…
$743 248
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$904 573
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$1,06 млн
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Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$1,06 млн
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Квартира 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$645 300
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Квартира 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$798 559
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Полис, Кипр
Квартира 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Роскошные пляжные виллы в Polis Chrysochous, Кипр ? Эксклюзивная прибрежная жизнь Откройте …
$927 619
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этот очаровательный двухкомнатный мезонет в Латчи идеально подходит для покупателей, которые…
$293 842
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Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$896 507
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Квартира 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$645 300
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Средиземноморский побег ждет вас Шаг в изысканное прибрежное проживание с этой исключительн…
$896 507
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Квартира 5 комнат в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 5 комнат
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
$606 486
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Типы недвижимости в Polis Chrysochous

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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