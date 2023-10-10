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Жильё с видом на море в Пейя, Кипр

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94 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 6
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр Предлагаются просторные виллы с бассе…
€649,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
€480,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с просторными садами и панорамн…
€850,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, К…
€5,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пл…
€574,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Ки…
€2,25 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр Предлагаетс…
€2,45 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
€1,20 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
€4,00 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и п…
€754,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Пейя, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном рядом с морем, Коралловый залив, Кипр Предлагаются меблированные апа…
€341,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются совре…
€944,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
€1,40 млн
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 338 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 338 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 202 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€741,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€704,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€924,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 302 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 302 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 301 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 301 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€924,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€882,000
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