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Дома с бассейном в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
131
Протарас
84
Дериния
8
6 объектов найдено
Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Situated right at the forefront within an exceptional resort near the renowned Konnos beach …
$3,16 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
This stunning residence offers a haven of tranquility with spacious parking and storage area…
$1,36 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 413 м²
This masterpiece is located on the Front Line in a unique beach resort project, is created t…
$3,81 млн
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Experience a unique lifestyle of excitement and adventure in the heart of Protaras at these …
$649,534
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Featuring spacious modern living spaces, three generously sized bedrooms, and a garden with …
$708,384
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Дом 2 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
This two-storey, semi-detached maisonette features an open-plan living area with kitchen and…
$190,719
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Типы недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

с садом
с видом на море
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