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Виллы в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
27
Протарас
15
Вилла Удалить
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28 объектов найдено
Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Современные виллы в Каппарисе – современная роскошь у моря Эта эксклюзивная коллекция соврем…
$656,768
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 139 м²
Современные виллы в Каппарисе – современная роскошь у моря Эта эксклюзивная коллекция соврем…
$649,997
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 139 м²
Современные виллы в Каппарисе – современная роскошь у моря Эта эксклюзивная коллекция соврем…
$677,080
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Тип: Жилые виллы Город: Протарас Область: Каппарис Обзор Р…
$663,496
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Тип: Жилые виллы Город: Протарас Область: Каппарис Обзор Р…
$632,926
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Площадь 137 м²
Морская элегантность и безмятежность Расположенный в спокойном прибрежном городе Протарас, …
$4,42 млн
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Вилла 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Вилла 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
For sale a house located in the popular resort of Protaras, just a few minutes from the famo…
$379,758
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Площадь 137 м²
Морская элегантность и безмятежность Расположенный в спокойном прибрежном городе Протарас, …
$3,74 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями на мысе Греко - всего в 100 метрах от моря Откройте для …
$564,991
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$791,440
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Вилла 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Вилла 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in a new complex in Paralimni, just a few hundred meters from the coastline. …
$499,020
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Вилла 3 комнаты в Каппарис, Кипр
Вилла 3 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in a complex under construction in Agia Triada, Protaras, Famagusta. The comp…
$442,527
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Приморская роскошь, живущая в сердце Протараса Побалуйте себя очарованием прибрежной жизни …
$669,158
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Тип: Жилые виллы Город: Протарас Область: Каппарис Обзор Р…
$644,248
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Вилла 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Вилла 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в закрытом комплексе в Пртоарас ( Фамагуста ). Расположение этих вилл идеаль…
$680,007
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Современный прибрежный Вилла Всего в нескольких шагах от моря Безмятежное убежище, предназн…
$764,266
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$594,429
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Полностью отремонтированная вилла с 3 спальнями в туристической зоне Пернеры Испытайте совр…
$413,270
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Тип: Жилые виллы Город: Протарас Область: Каппарис Обзор Р…
$628,397
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$1,02 млн
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Тип: Жилые виллы Город: Протарас Область: Каппарис Обзор Р…
$613,678
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Площадь 137 м²
Морская элегантность и безмятежность Расположенный в спокойном прибрежном городе Протарас, …
$3,57 млн
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Тип: Жилые виллы Город: Протарас Область: Каппарис Обзор Р…
$718,976
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Вилла 3 комнаты в Дериния, Кипр
Вилла 3 комнаты
Дериния, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
3-комнатные апартаменты 81 м² в центре Фамагусты. Комплекс расположен в тихом, спокойном мес…
$100,035
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Вилла 3 комнаты в Каппарис, Кипр
Вилла 3 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in a complex under construction in Agia Triada, Protaras, Famagusta. The comp…
$442,527
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Вилла 5 комнат в Паралимни, Кипр
Вилла 5 комнат
Паралимни, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
For sale a mansion under construction, located on a spacious plot with a magnificent view of…
$3,21 млн
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Вилла 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Вилла 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
For sale a villa under construction in a new luxury complex. Walking distance to the best be…
$392,312
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$791,440
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Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

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