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Дома в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
131
Протарас
84
Дериния
8
150 объектов найдено
Дом 4 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 4 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Уникальная вилла с 4 спальнями всего в нескольких метрах от ближайшего пляжа в районе Каппар…
$1,36 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 234 м²
A Superb Luxury detached villa with sea views just 50 meters away from one of the best beach…
$1,95 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$3,40 млн
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
A new 3-bedroom Off Plan detached Villa located in a quiet neighborhood in Paralimni. Locate…
$356,669
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Космополитический пляжный курорт Протарас является местом проведения последнего эксклюзивног…
$586,166
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Испытайте идеальный баланс абсолютной конфиденциальности в роскошных резиденциях, всего в 45…
$1,59 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 276 м²
A Superb Luxury detached villa with sea views just 50 meters away from one of the best beach…
$2,06 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Situated right at the forefront within an exceptional resort near the renowned Konnos beach …
$3,16 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
A Superb Luxury detached villa with sea views just 50 meters away from one of the best beach…
$3,91 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
A Superb Luxury detached villa with sea views just 50 meters away from one of the best beach…
$2,61 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$4,21 млн
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Located on a hillside and surrounded by a green area, The project offers you breathtaking vi…
$597,163
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Тип: Жилые виллы Город: Протарас Область: Каппарис Обзор Р…
$624,588
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Дом 3 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Explore a luxurious retreat in the highly desirable Malama Area of Kapparis/Protaras. This s…
$407,156
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Дом 4 спальни в Дериния, Кипр
Дом 4 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
A spacious 4-bedroom Villa located in Deryneia area, in a quite neighborhood. Firstly, the v…
$434,300
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Seaside Serenity с современной элегантностью Этот проект, расположенный в спокойном районе …
$515,917
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Each villa features a unique modern design with clean lines and a light palette, a private s…
$637,546
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Дом 6 спален в Паралимни, Кипр
Дом 6 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 777 м²
A modern and remarkable mansion overlooking at the pretty seaside of Protaras area, Paralimn…
$3,47 млн
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Дом 3 спальни в Френарос, Кипр
Дом 3 спальни
Френарос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
An exceptional 3-bedroom villa in Frenaros village, offering a delightful combination of com…
$342,011
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Дом 4 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 4 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Centered around modern architectural principles, spacious layouts, and natural elements, the…
$692,037
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Дом 3 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Серенити встречает прибрежную элегантность Эта эксклюзивная разработка, расположенная в спо…
$578,485
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Дом 5 спален в Дериния, Кипр
Дом 5 спален
Дериния, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта просторная вилла с 5 спальнями расположена в районе Дериннии, в тихом районе. Во -первых…
$502,329
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Дом 4 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 4 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Проект расположен в Каппарисе, одном из самых уединенных районов больших Протарас. Он удобно…
$685,479
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Дом 4 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 4 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
A unique 4 Bedroom house in the Heart of Paralimni. The house is situated in a quiet area, l…
$363,726
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
A three-bedroom house part of a residential complex in Protaras, Famagusta. It has an area o…
$385,441
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Дом 6 спален в Паралимни, Кипр
Дом 6 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
A Superb Luxury detached villa with sea views just 300 meters away from one of the best beac…
$3,80 млн
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Дом 3 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
A beautiful 3-bedroom townhouse in the area of Kapparis in a luxury and beautiful resort off…
$488,588
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Дом 3 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Welcome to Kapparis Paradise! This charming three-bedroom villa is a resale gem, offering a …
$352,869
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Дом 6 спален в Паралимни, Кипр
Дом 6 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
This is a six bedroom villa each with its own en-suite – located adjacent to Crystal Springs…
$2,85 млн
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
A house with a private swimming pool in Paralimni. It has an internal area of 313 sqm and 25…
$456,015
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Типы недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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