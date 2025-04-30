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Дома с видом на море в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
131
Протарас
84
Дериния
8
2 объекта найдено
Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Situated right at the forefront within an exceptional resort near the renowned Konnos beach …
$3,16 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 413 м²
This masterpiece is located on the Front Line in a unique beach resort project, is created t…
$3,81 млн
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Типы недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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