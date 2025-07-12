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Квартиры-студии с садом в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
25
Героскипу
13
Empa
10
Koinoteta Empas
10
Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 72 м²
Эта элегантная студия в комплексе eden bay идеально сочетает продуманный дизайн и комфорт вы…
$340,561
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

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