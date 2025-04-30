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Квартиры-студии с гаражом в районе Пафос, Кипр

Героскипу
8
Empa
7
Koinoteta Empas
7
Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с террасой
с бассейном
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