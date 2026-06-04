Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Chloraka
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Chloraka, Кипр

;
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня в Chloraka, Кипр
Студия 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Квартира-студия. Жители могут выбирать из стильных студий, апартаментов с 1 и 2 спальнями и …
$231,611
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти