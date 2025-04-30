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Долгосрочная аренда домов в районе Пафос, Кипр

Пейя
11
20 объектов найдено
Дом 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающая 4-комнатная вилла в Пейе Добро пожаловать в Ocean Pearls, роскошную виллу, расп…
$7,684
в месяц
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2
Просторная и полностью меблированная роскошная вилла 3 Двухместные спальни 3 ванные комнаты …
$3,238
в месяц
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя роскошную жизнь в Пафосе, Пейя с этой изысканной виллой с 4 спальнями. Рас…
$7,684
в месяц
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Дом 5 спален в Куклия, Кипр
Дом 5 спален
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта новая роскошная вилла великолепно меблирована и оборудована по очень высоким стандартам …
$13,172
в месяц
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Бунгало 3 спальни в Пейя, Кипр
Бунгало 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
700 м от моря, пляжа и т.д. Огромный участок -780м2 Площадь покрытия - 170 м2 Веранда-40м2 Р…
$2,525
в месяц
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
5 вилл с ванной комнатой в Пейе, с бассейном, новыми электрическими устройствами, новыми кон…
$4,391
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Потрясающая вилла с 3 спальнями с частным садом для аренды Эта элегантная вилла с 3 спальня…
$8,233
в месяц
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Дом 3 спальни в Empa, Кипр
Дом 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бренд New Modern Вилла с 3 спальнями в Эмбе в аренду • 3 просторные спальни • 3 гладких ван…
$3,293
в месяц
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Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2
Роскошная вилла с 3 спальнями для аренды в Героскипу, Пафос Эта изысканная вилла с 3 спальн…
$4,391
в месяц
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Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла с 3 спальнями оснащена системой солнечной энергии, усовершенствованной системой си…
$4,391
в месяц
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Вилла 3 спальни в Каллепея, Кипр
Вилла 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположен в тихом жилом районе с пешей доступности ко всем удобствам. Открытый план прожива…
$1,647
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая роскошная вилла, построенная в июле 2022 года: Удивительный вид на море и горы. 3-10…
$4,380
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$6,037
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$3,074
в месяц
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Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отремонтированы 3 спальни, 2 ванные комнаты мезонета с крытым балконом и частной п…
$1,758
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Дом 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Designed for maximum comfort, the residences boast high-quality fittings and finishes. They …
$872
в месяц
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Для аренды: 5 Спальня Отдельный угловой дом в Пейя, Пафос. - Закрытая площадь: 240 м2. -5 с…
$3,293
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Аренда роскошной виллы, 3 спальни, 2 ванные комнаты. Супер расположение с потрясающим видом…
$6,037
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Дом 4 спальни в Каллепея, Кипр
Дом 4 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Аренда: 4-комнатный дом в Agios Theodoros Просторный и полностью меблированный дом с 4 спал…
$2,744
в месяц
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Типы недвижимости в районе Пафос

виллы

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с видом на море