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Долгосрочная аренда домов с видом на горы в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
13
Пейя
13
Героскипу
8
Chloraka
6
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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Фити, Кипр
Вилла 6 спален
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Готов к переезду. Откройте для себя изысканную жизнь в этой исключительной, совершенно ново…
$4,662
в месяц
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Бунгало 2 спальни в Mousere, Кипр
Бунгало 2 спальни
Mousere, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Откройте для себя комфортное проживание в этом отремонтированном бунгало, доступном для арен…
$1,175
в месяц
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Фити, Кипр
Вилла 6 спален
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Готов к переезду. Откройте для себя изысканную жизнь в этой исключительной, совершенно ново…
$4,662
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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Типы недвижимости в районе Пафос

виллы
особняки
бунгало

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с видом на море
с полем для гольфа
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