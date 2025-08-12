Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Chloraka
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Chloraka, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Chloraka, Кипр
Бунгало
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается: Этот современный бунгало готов к заселению и предлагает просторную внутреннюю пло…
$714,575
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти