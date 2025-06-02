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Виллы с террасой в муниципалитете Пафос, Кипр

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34 объекта найдено
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 268 м²
Liliarte Villas предлагают просторные интерьеры и частный бассейн на большом участке. Высоко…
$926,564
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 343 м²
Vernaluxe Villas роскошная вилла на Кипре с собственным бассейном, идеально подходящая для т…
$1,35 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Veluna роскошная вилла на Кипре, идеально подходящая для комфортного проживания или отдыха. …
$1,11 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Veluna роскошная вилла на Кипре, идеально подходящая для комфортного проживания или отдыха. …
$1,01 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Ametricia Villas очаровательная вилла с тремя спальнями, расположенная всего в нескольких ми…
$551,391
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Vento Retreats это эксклюзивный жилой комплекс в деревне Тала, предлагающий виллы с 3 и 4 сп…
$841,297
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Lazul Mare - это эксклюзивная коллекция из 20 роскошных вилл, предлагающих идеальное сочетан…
$1,59 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Lazul Mare - это эксклюзивная коллекция из 20 роскошных вилл, предлагающих идеальное сочетан…
$1,09 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Avaricia Villas - воплощение роскоши и комфорта в самом сердце Пафоса. Вилла из высококачест…
$1,88 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Sylvan Seraph это великолепная вилла с 3 спальнями и открытой планировкой, расположенная в ц…
$602,551
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Эта роскошная вилла от Salvante Homes выполнена в современном стиле с улучшенными термоизоля…
$488,862
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Откройте для себя Sienerta Villas идеальный дом в районе Universal, Пафос. Этот 3-комнатный …
$420,649
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 395 м²
Samirio Villas Cyprus расположены в самом сердце города Пафос, на просторных участках в прес…
$1,25 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 282 м²
Merriarte Villas сочетают элегантность и функциональность, предлагая современный комфорт и с…
$676,448
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Virelian Retreats это эксклюзивные виллы на Кипре, предлагающие идеальное сочетание роскоши …
$562,760
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Vento Retreats это эксклюзивный жилой комплекс в деревне Тала, предлагающий виллы с 3 и 4 сп…
$909,511
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Lavender Elegance находится в уникальном жилом курорте, всего в нескольких минутах ходьбы от…
$608,235
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Montierra Estates это потрясающий таунхаус, расположенный в развивающемся районе Гераскипу, …
$443,386
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 437 м²
Liliarte Villas предлагают просторные интерьеры и частный бассейн на большом участке. Высоко…
$1,93 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Площадь 428 м²
Samirio Villas Cyprus расположены в самом сердце города Пафос, на просторных участках в прес…
$1,46 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 274 м²
Liliarte Villas предлагают просторные интерьеры и частный бассейн на большом участке. Высоко…
$2,25 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Virelian Retreats это эксклюзивные виллы на Кипре, предлагающие идеальное сочетание роскоши …
$579,813
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 598 м²
Vallante Homes это роскошная вилла на Кипре с частным бассейном, стильным интерьером и живоп…
$5,48 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Lavender Elegance - изысканная вилла, которая сочетает роскошь и комфорт. Расположенная в пр…
$432,018
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Площадь 516 м²
Liliarte Villas предлагают просторные интерьеры и частный бассейн на большом участке. Высоко…
$4,15 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
$2,11 млн
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Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 332 м²
Olivia Homes — это эксклюзивные виллы на Кипре, предлагающие идеальное сочетание роскоши и у…
$556,110
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с бассейном и террасой на крыше в центре Пафоса, Кипр Предлагается просторная…
$1,79 млн
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются современные виллы …
$722,717
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным…
$1,07 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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