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Виллы с видом на море в Пафос, Кипр
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59 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
7
6
239 м²
3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
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Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
3
201 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
3
201 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
396 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
396 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
5
413 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 413 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
394 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 394 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
5
428 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
5
428 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
5
428 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
395 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 395 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
4
262 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 262 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€567,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
4
266 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 266 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€567,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
181 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
181 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
181 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
5
590 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 590 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€3,39 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
181 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
181 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
183 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€515,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
183 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€515,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
182 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€515,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
226 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 226 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
3
247 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,02 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
3
240 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,06 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
3
218 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 218 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
3
223 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€940,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
3
223 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€981,800
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
3
223 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€973,700
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
3
223 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€940,900
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