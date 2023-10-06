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Виллы с видом на море в Пафос, Кипр

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59 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,19 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 413 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 413 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 394 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 394 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 428 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 428 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 428 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 395 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 395 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 262 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€567,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 266 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€567,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 590 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€3,39 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€515,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€515,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€515,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 226 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€630,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,02 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,06 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 218 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€900,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€940,900
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€981,800
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€973,700
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€940,900

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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