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Виллы у моря в муниципалитете Пафос, Кипр

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6 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бас…
$864,000
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
$2,11 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с бассейном и террасой на крыше в центре Пафоса, Кипр Предлагается просторная…
$1,79 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с балконами и террас…
$655,379
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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