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Виллы с видом на горы в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€610,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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