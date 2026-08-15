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Виллы с бассейном в муниципалитете Пафос, Кипр

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11 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в эксклюзивном проекте ORION VILLAS, ра…
$1,00 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в эксклюзивном проекте ORION VILLAS, ра…
$1,03 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе EVO Homes, район Кония, Пафос. Современный прое…
$703,608
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
Продается: элегантная вилла с тремя спальнями в Premier Residences — идеальное сочетание про…
$539,807
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Продается вилла Almond Tree с 4 спальнями в центре Пафоса. Современный проект от надежног…
$1,35 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Продается: элегантная вилла с тремя спальнями в Premier Residences — идеальное сочетание про…
$563,276
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе EVO Homes, район Кония, Пафос. Современный прое…
$679,958
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 610 м²
Продается эксклюзивная вилла с 4 спальнями в комплексе Davanti Mare, Пафос. Эта современн…
$1,59 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Представляем комплекс Гармони Резиденсес 2 - изысканный анклав из 12 роскошных вилл, располо…
$800,320
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Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 332 м²
Olivia Homes — это эксклюзивные виллы на Кипре, предлагающие идеальное сочетание роскоши и у…
$556,110
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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