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Готовый бизнес в муниципалитете Пафос, Кипр

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коммерческая недвижимость
105
отели
7
офисы
31
инвестиционная недвижимость
21
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Магазин 110 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
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** Для продажи | Полностью отозванный коммерческий магазин | Центр города Пафоса* * Отлична…
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
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муниципалитет Ларнака, Кипр
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
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Комплекс Nicolaides идеально расположен в центре Ларнаки, в самом сердце оживленного торгово…
$254,017
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MYSPACE
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English, Русский
Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
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муниципалитет Ларнака, Кипр
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Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
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Инвестиционная 380 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 380 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 8
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Современные 4 квартиры на продажу в Potamos Germasogeias, Лимассол. Здание состоит из 5* 2-к…
$2,54 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 1 447 м² в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 1 447 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 447 м²
Проект / здание с очень популярным расположением на главном проспекте в районе Меса-Гитония.…
$6,35 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,21 млн
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Склад 826 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
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English, Русский
Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
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Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,24 млн
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MYSPACE
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Офис 1 260 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 1 260 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 3
Продается: Современное офисное помещение на стадии строительства в центре города Пафос с вну…
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