Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Никосия

Жильё с видом на горы в Никосия, Кипр

Geri
6
1 объект найдено
Квартира 9 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Лефкара, Кипр
Квартира 9 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Лефкара, Кипр
Комнаты 13
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
€2,85 млн

Типы недвижимости в Никосия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти