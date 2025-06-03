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Дома с бассейном в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
10
муниципалитет Никосия
27
Aglangia
12
36 объектов найдено
Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
The House is located in Agios Andreas close to city center and all amenities. The property w…
$775,037
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
A Modern property location in Engomi area close to all amenities. The asset nestles on a co…
$1,31 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 494 м²
Welcome to your dream residence in Engomi, where luxury meets sophistication! This stunning …
$1,83 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Beautiful Four Bedroom house located in the prestigious area of Engomi near Hilton Park. Th…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Super Contemporary five-bedroom house of 650sqm (450sqm plus 200sqm basement) located in the…
$2,55 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Пегея - Пафос, с крытыми комнатами пло…
$410,738
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Exclusive Villa located in the prestigious area of Engomi close to all amenities and service…
$762,875
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 817 м²
This villa offers both exclusivity and privacy at a prestigious address. The design features…
$4,03 млн
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
An Aristocratic house located in the best area of Engomi, Nicosia. On the Ground floor, the…
$4,99 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 151 sq.m. covered…
$383,112
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning new property listing located in the…
$2,18 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 160 кв.м. крытые прос…
$424,594
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
? Modern Elegance Awaits You! Your Dream Home Is Here. Discover the epitome of contemporary…
$708,384
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 448 м²
This beautiful residence is in an exclusive asset  located in Engomi area close to all ameni…
$2,00 млн
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 321 м²
Presenting an exceptional chance in the heart of Engomi – an exquisite property currently in…
$1,55 млн
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Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этот роскошный дом расположен в хорошем районе Энгоми, окружен зрелым садом и предлагает пол…
$1,32 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Presenting an extraordinary residence that defines opulence and modern living. This lavish h…
$735,630
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 784 м²
This property luxurious property is situated in one of the most sought after residential are…
$2,45 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 144 sq.m. covered…
$394,058
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, площадью 151 кв.…
$388,087
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Декелия - Ларнака, с 163 м ². крытые к…
$390,943
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
This house located in the prestigious area of Engomi. The ground floor consists of a living…
$1,28 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
An elite residential property located in a prime location of Engomi area. These finely desig…
$2,72 млн
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Дом 8 спален в Никосия, Кипр
Дом 8 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 900 м²
This is a dream house, very unique and extremely luxury in the exclusive area of Egkomi clos…
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate с радостью представляет впечатляющую недвижимость в Айи-Омологитес. Эт…
$2,44 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
This lovely house  is located  in most probably  best area of  Engomi, near the USA embassy.…
$1,66 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в Пегеи - Пафосская провинция, площадью 151 кв.м. крыт…
$381,046
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
A stunning resale property of  high-specification set on prime position in Engomi which offe…
$599,402
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
The beautifully presented family house is located in Stelmek  a  short driving distance to a…
$1,36 млн
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
For Sale: Listed - Heritage building) suitable for boutique hotel Building: 225 m2 Plot: 1…
$926,349
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

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