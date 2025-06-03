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Дома в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
10
муниципалитет Никосия
27
Aglangia
12
130 объектов найдено
Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: Дата: четверг, 22 мая 2025 г. Время: с 15:00 до 15:45 Пожалуйста, свяж…
$629,367
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
This Stylish listed property is located in the heart of Nicosia’s Old City within walking di…
$817,367
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Современный независимый дом из четырех спален на продажу в Лакатамии - провинция Никосия, с …
$259,957
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
The House is located in Agios Andreas close to city center and all amenities. The property w…
$775,037
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Дом 2 спальни в Никосия, Кипр
Дом 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
A traditional Cypriot styled house located in Pallouriotissa, Nicosia. Built in 1935, this c…
$217,150
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Дом расположен в очень хорошем районе в Энгоми. Он близок ко всем удобствам и услугам, с лег…
$306,814
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Дом 2 спальни в Никосия, Кипр
Дом 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Дом расположен в очень хорошем месте Никосии, Энгоми. Он находится недалеко от всех удобств …
$353,698
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Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Площадь 310 м²
This is a traditional two semi-detached building within Nicosia’s old city walls. The asset…
$635,366
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
A Modern property location in Engomi area close to all amenities. The asset nestles on a co…
$1,31 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Resale three bedroom detached house for sale in Petrou and Pavlou - Limassol province, with …
$385,380
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 494 м²
Welcome to your dream residence in Engomi, where luxury meets sophistication! This stunning …
$1,83 млн
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
A 4 bedroom semi detached house is available for sale in Makedonitissa. It consists of a liv…
$347,440
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Beautiful Four Bedroom house located in the prestigious area of Engomi near Hilton Park. Th…
Цена по запросу
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Дом 7 спален в Никосия, Кипр
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
The building consists of two three-bedroom apartments. The ground floor apartment has an are…
$675,337
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Super Contemporary five-bedroom house of 650sqm (450sqm plus 200sqm basement) located in the…
$2,55 млн
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Дом с тремя спальнями посреди 3 крупнейших городов Кипра. Дом находится в тихом и новом жило…
$337,558
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Пегея - Пафос, с крытыми комнатами пло…
$410,738
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, площадью 169 кв.м…
$308,807
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$569,905
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
This is a modern place in a magnificent location ideal.  It consists of an Open Plan Living …
$942,462
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Exclusive Villa located in the prestigious area of Engomi close to all amenities and service…
$762,875
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
For sale 4 bedroom detached house in Makedonitissa. It was built in 2008 and consists of 250…
$597,163
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Продается двухквартирный дом с тремя спальнями в районе Лациа - провинция Никосия, площадью …
$250,958
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$413,909
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$469,922
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Дом 7 спален в Никосия, Кипр
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 825 м²
Luxury modern designed house by a well known architect. It consists of a huge sitting area w…
$1,77 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 817 м²
This villa offers both exclusivity and privacy at a prestigious address. The design features…
$4,03 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 456 м²
An astonishing 5 bedroom Villa located in Aglantzia area, Nicosia. This huge Villa except fo…
$1,03 млн
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
$392,136
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

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