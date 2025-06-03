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Жильё в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
78
муниципалитет Никосия
289
Aglangia
83
656 объектов найдено
Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: Дата: четверг, 22 мая 2025 г. Время: с 15:00 до 15:45 Пожалуйста, свяж…
$629,367
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Рассматриваемый объект — это квартира на первом этаже с тремя спальнями, расположенная в рай…
$108,709
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2
Рассматриваемый объект представляет собой квартиру на втором этаже жилого здания под названи…
$170,501
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Этаж 1/4
Апартаменты 103 - Серые резиденции, Агиос ДометиосЭта просторная квартира на первом этаже яв…
$280,354
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 3
Квартира с тремя спальнями на последнем этаже трехэтажного здания, в районе Энгоми, Никосия.…
$389,063
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Продается трехкомнатная квартира в Меса Гейтония - провинция Лимассол, площадью 124 кв.м. кр…
$412,965
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
This stylish residential luxury building is designed to offer residents a refined urban livi…
$488,240
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Квартира в Никосия, Кипр
Квартира
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 33 - это строительный участок с правоустанавливающими документами для прода…
$45,491
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Новый комплекс, расположенный в элитном жилом районе Энгоми, Никосия. Отлично расположен в р…
$556,017
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Красивая малоэтажная резиденция в престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты …
$369,388
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
? Luxury Awaits in Agioi Omologites Unveiling Apartment, your gateway to modern living in t…
$403,234
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, на…
$264,956
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Три комнаты - - Квартира на продажу в районе Среднего района - Провинция Лимассол, с 124 кв.…
$452,768
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Experience luxury living in this spacious 2-bedroom apartment, elegantly converted from a 3-…
$1,34 млн
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Современный жилой комплекс в Агланции, Никосия Этот хорошо спроектированный многоквартирный…
$153,016
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MYSPACE
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
This Stylish listed property is located in the heart of Nicosia’s Old City within walking di…
$817,367
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Nestled in the vibrant Engomi district, this outstanding project is situated in an area stee…
$398,493
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Современный жилой проект, вдохновленный японской эстетикой Эта продуманная жилая застройка …
$361,572
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Современный жилой комплекс рядом с университетом Фредерика Этот хорошо спроектированный мно…
$209,689
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Современный независимый дом из четырех спален на продажу в Лакатамии - провинция Никосия, с …
$259,957
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
This innovative residential building offers stunning views through floor-to-ceiling windows,…
$1,37 млн
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
The House is located in Agios Andreas close to city center and all amenities. The property w…
$775,037
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Квартира 6 спален в Никосия, Кипр
Квартира 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
A beautiful, 6 bedroom, the whole-floor penthouse is now available in a great area in Likavi…
$271,438
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Дом 2 спальни в Никосия, Кипр
Дом 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
A traditional Cypriot styled house located in Pallouriotissa, Nicosia. Built in 1935, this c…
$217,150
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Современный жилой комплекс рядом с университетом Фредерика Этот хорошо спроектированный мно…
$147,349
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Дом расположен в очень хорошем районе в Энгоми. Он близок ко всем удобствам и услугам, с лег…
$306,814
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
For sale an amazing flat in one of the most iconic projects in Nicosia, with a magnificent v…
$3,86 млн
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Элегантный проект расположен в центре города, Никосия. 13-этажное здание состоит из магазино…
$567,826
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 83…
$411,602
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
Современный жилой проект, вдохновленный японской эстетикой Эта продуманная жилая застройка …
$323,035
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

квартиры
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Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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