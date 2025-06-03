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Дома с садом в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
10
муниципалитет Никосия
27
Aglangia
12
73 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Современный независимый дом из четырех спален на продажу в Лакатамии - провинция Никосия, с …
$259,957
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
The House is located in Agios Andreas close to city center and all amenities. The property w…
$775,037
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Resale three bedroom detached house for sale in Petrou and Pavlou - Limassol province, with …
$385,380
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 494 м²
Welcome to your dream residence in Engomi, where luxury meets sophistication! This stunning …
$1,83 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Beautiful Four Bedroom house located in the prestigious area of Engomi near Hilton Park. Th…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Super Contemporary five-bedroom house of 650sqm (450sqm plus 200sqm basement) located in the…
$2,55 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Пегея - Пафос, с крытыми комнатами пло…
$410,738
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$569,905
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
This is a modern place in a magnificent location ideal.  It consists of an Open Plan Living …
$942,462
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Exclusive Villa located in the prestigious area of Engomi close to all amenities and service…
$762,875
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Продается двухквартирный дом с тремя спальнями в районе Лациа - провинция Никосия, площадью …
$250,958
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$413,909
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$469,922
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Дом 7 спален в Никосия, Кипр
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 825 м²
Luxury modern designed house by a well known architect. It consists of a huge sitting area w…
$1,77 млн
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
$392,136
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
An Aristocratic house located in the best area of Engomi, Nicosia. On the Ground floor, the…
$4,99 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 151 sq.m. covered…
$383,112
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Хлорака - Пафос, с 210 кв.м. крытые…
$429,929
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Вилла 4 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 228 м²
Роскошный особняк с четырьмя спальнями на продажу в провинции Хлорака - Пафос, площадью 210 …
$429,929
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning new property listing located in the…
$2,18 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 406 м²
This beautiful listed property is located in the heart of Nicosia’s Old City within walking …
$1,36 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 160 кв.м. крытые прос…
$424,594
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция Лимассол, площадь…
$380,375
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
? Modern Elegance Awaits You! Your Dream Home Is Here. Discover the epitome of contemporary…
$708,384
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 448 м²
This beautiful residence is in an exclusive asset  located in Engomi area close to all ameni…
$2,00 млн
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 321 м²
Presenting an exceptional chance in the heart of Engomi – an exquisite property currently in…
$1,55 млн
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$426,043
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$569,905
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