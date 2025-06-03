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Отели в Nicosia Muncipality, Кипр

муниципалитет Никосия
3
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3 объекта найдено
Отель 1 340 м² в Никосия, Кипр
Отель 1 340 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 340 м²
Количество этажей 4
Недвижимость состоит из двухзвездочного отеля и трех смежных участков в Старом городе Никоси…
$4,03 млн
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Отель 1 432 м² в Никосия, Кипр
Отель 1 432 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 32
Площадь 1 432 м²
The property consists of a two-star hotel and three adjacent plots in Nicosia Old Town (Tamp…
$3,83 млн
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Отель в Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
The hotel complex 5 * is located in the village of Chatalkay, 2 kilometers from the Mediterr…
$87,09 млн
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

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