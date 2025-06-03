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Магазины в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
4
муниципалитет Никосия
15
Aglangia
4
Магазин Удалить
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21 объект найдено
Магазин 115 м² в Никосия, Кипр
Магазин 115 м²
Никосия, Кипр
Площадь 115 м²
Недвижимость представляет собой пустующее помещение (№1) в Старом городе Никосии. Оно распол…
$400,506
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Два магазина в Айос Андреас, Никосия на продажу. Магазины находятся в очень хорошем состояни…
$175,686
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Магазин 415 м² в Никосия, Кипр
Магазин 415 м²
Никосия, Кипр
Площадь 415 м²
A shop in Aglantzia, Nicosia. Ιt consists of: -The ground floor of 279sqm comprising of an o…
$779,569
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Магазин 140 м² в Никосия, Кипр
Магазин 140 м²
Никосия, Кипр
Площадь 140 м²
A commercial shop is now available for sale in a central area of Nicosia, in Agioi Omologite…
$217,150
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Магазин 101 м² в Никосия, Кипр
Магазин 101 м²
Никосия, Кипр
Площадь 101 м²
A shop on the ground floor of the mixed-use building in Agios Andreas, Nicosia.The shop has …
$232,351
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Магазин 261 м² в Никосия, Кипр
Магазин 261 м²
Никосия, Кипр
Площадь 261 м²
A shop on the ground floor in Aglantzia, Nicosia.The shop comprises of a 174sqm ground floor…
$390,870
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Магазин 490 м² в Никосия, Кипр
Магазин 490 м²
Никосия, Кипр
Площадь 490 м²
Ground floor shop with mezzanine level in a central location in Panagia Quarter, in Nicosia …
$412,585
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
470 кв.м. Универсальный выставочный зал для продажи в Паллуриотисса, Никосия Откройте для с…
$498,720
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Магазин 264 м² в Никосия, Кипр
Магазин 264 м²
Никосия, Кипр
Площадь 264 м²
Corner shop with basement of a total area of 264 sqm located on the left side of the buildin…
$309,439
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Магазин 375 м² в Никосия, Кипр
Магазин 375 м²
Никосия, Кипр
Площадь 375 м²
Prime location at Agioi Omologites, Nicosia. Total area: 375m² Exclusive use of two covered…
$770,883
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Магазин 386 м² в Никосия, Кипр
Магазин 386 м²
Никосия, Кипр
Площадь 386 м²
A commercial shop in Agioi Omologites, Nicosia. Total area 386 m² Exclusive right of use of…
$1,79 млн
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Магазин 310 м² в Никосия, Кипр
Магазин 310 м²
Никосия, Кипр
Площадь 310 м²
The spacious shops on the ground level with their double height glass windows are perfect sh…
$2,17 млн
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Магазин 55 м² в Никосия, Кипр
Магазин 55 м²
Никосия, Кипр
Площадь 55 м²
? Discover a Unique Listed Opportunity in Old Nicosia! ? ? This prime location is not just …
$196,168
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Магазин 67 м² в Никосия, Кипр
Магазин 67 м²
Никосия, Кипр
Площадь 67 м²
Магазин на продажу в Деринии - Провинция Фамагуста. Магазин состоит из 60 кв.м., внутренней …
$119,411
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Магазин 204 м² в Никосия, Кипр
Магазин 204 м²
Никосия, Кипр
Площадь 204 м²
Этаж 1
Офис в знаковом месте с отличной видимостью на проспекте Ларнакас, расположен на первом этаж…
$303,240
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Магазин 525 м² в Никосия, Кипр
Магазин 525 м²
Никосия, Кипр
Площадь 525 м²
Коммерческое помещение, ранее использовавшееся как ресторан в Македонитиссе, Никосия. Оно со…
$546,449
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Магазин 251 м² в Никосия, Кипр
Магазин 251 м²
Никосия, Кипр
Площадь 251 м²
Угловое торговое помещение, расположенное в районе Агии Омологитес, в самом сердце коммерчес…
$854,707
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Магазин 184 м² в Никосия, Кипр
Магазин 184 м²
Никосия, Кипр
Площадь 184 м²
Элегантный проект расположен в центре города, Никосия. 13-этажное здание состоит из магазино…
$410,097
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Магазин 247 м² в Никосия, Кипр
Магазин 247 м²
Никосия, Кипр
Площадь 247 м²
Коммерческое помещение в Агии Омологитес, в самом сердце коммерческого центра Никосии. Площа…
$892,574
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Магазин 371 м² в Никосия, Кипр
Магазин 371 м²
Никосия, Кипр
Площадь 371 м²
A commercial shop in Agioi Omologites, Nicosia. Total area 371 m² Exclusive right of use of…
$1,72 млн
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Магазин 115 м² в Никосия, Кипр
Магазин 115 м²
Никосия, Кипр
Площадь 115 м²
A vacant shop in Nicosia Old Town. The shop has a covered area of 115 sq.m. and a frontage o…
$400,950
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

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