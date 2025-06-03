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Инвестиционная недвижимость в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
20
муниципалитет Никосия
28
Aglangia
4
Инвестиционная Удалить
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50 объектов найдено
Инвестиционная 965 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 965 м²
Никосия, Кипр
Площадь 965 м²
A state-of-the-art building  located on the best area of Agios Andreas minutes away from the…
$2,07 млн
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Инвестиционная 192 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 192 м²
Никосия, Кипр
Площадь 192 м²
This property is a mixed-use building located within Nicosia’s old city walls. The building…
$232,132
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Инвестиционная 900 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 900 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 18
Площадь 900 м²
Building near Univeristy The property is ideally situated close to a plethora of amenities …
$3,10 млн
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Инвестиционная 6 800 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 6 800 м²
Никосия, Кипр
Площадь 6 800 м²
20-level office complex with panoramic views from all floors is now available for sale. The…
Цена по запросу
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Инвестиционная 393 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 393 м²
Никосия, Кипр
Площадь 393 м²
This building is located in Onasagorou Streets in city center, this main commercial street h…
$523,115
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Инвестиционная 4 615 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 4 615 м²
Никосия, Кипр
Площадь 4 615 м²
The building is in a good condition, located in the center of Nicosia, it consists of two le…
$6,65 млн
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Инвестиционная 5 871 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 5 871 м²
Никосия, Кипр
Площадь 5 871 м²
A shopping mall from the 1990s located in the heart of the capital's bustling commercial dis…
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 516 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 516 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 516 м²
This new structure comprises five levels and three basements. On the ground floor, we have p…
$4,38 млн
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Инвестиционная 990 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 990 м²
Никосия, Кипр
Площадь 990 м²
Residential building is now available for sale in Engomi Area. Its location is one of its a…
$3,43 млн
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Инвестиционная 968 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 968 м²
Никосия, Кипр
Площадь 968 м²
Residential building located in Engomi, near the University of Nicosia. A superb opportunit…
$3,27 млн
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Инвестиционная 559 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 559 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Многофункциональное здание в Агии Омологитес. Оно построено на участке площадью 722 кв. м с …
$971,541
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Инвестиционная 10 000 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 10 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 10 000 м²
High-End Office Tower for Sale in Cyprus Capital's Bussines centre! Situated near all head o…
$30,49 млн
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Инвестиционная 400 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 400 м²
Residential building is now available for sale in Engomi Area near University of Nicosia and…
$1,61 млн
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Инвестиционная 6 486 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 6 486 м²
Никосия, Кипр
Площадь 6 486 м²
A 15-storey building with 2 basements is now available for sale in City center. The design …
Цена по запросу
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Инвестиционная 390 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 390 м²
Никосия, Кипр
Площадь 390 м²
This  is a mixed-use building within Nicosia’s old city walls. The property has a total are…
$316,048
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Инвестиционная 877 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 877 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 46
Площадь 877 м²
Six storey building located in Agioi Omologites area close to many  services and amenities s…
$980,840
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Инвестиционная 2 400 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 400 м²
This excellent building is a great opportunity located in the old city very near the new Pla…
$4,14 млн
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Инвестиционная 1 222 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 222 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 222 м²
Introducing an unparalleled opportunity to own a piece of sophistication in the vibrant hear…
$2,72 млн
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Инвестиционная 1 786 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 786 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 786 м²
Commercial building located  in Nicosia’s Centre. The property consists of three levels, a …
$2,72 млн
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Инвестиционная 3 400 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 400 м²
A commercial building and a vacant plot, located in a unique and central location  of Nicosi…
$8,17 млн
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Инвестиционная 853 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 853 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 853 м²
A four-storey mixed-use building with basement in Agioi Omologites, Nicosia. The building co…
$1,36 млн
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Инвестиционная 440 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 440 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 8
Площадь 440 м²
The building was constructed around 2013 and its level of construction and maintenance is go…
$1,05 млн
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Инвестиционная 2 245 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 245 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 245 м²
This building Located on the highest visibility street of the capital. This building is desi…
Цена по запросу
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Инвестиционная 600 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Investment offering. For sale is a complete building (with cleared title deeds) with immedia…
$1,40 млн
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Инвестиционная 863 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 863 м²
Никосия, Кипр
Площадь 863 м²
Ultimate Prestige commercial  Building located in one of the busiest road of Engomi. It con…
$2,18 млн
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Инвестиционная 996 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 996 м²
Никосия, Кипр
Площадь 996 м²
In the heart of the capital's business center, a contemporary office complex tailored for pr…
$4,44 млн
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Инвестиционная 3 015 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 015 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 015 м²
The property is a commercial building with a total area of 3.015m² in Engomi, Nicosia. The …
$5,39 млн
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Инвестиционная 1 520 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 520 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 520 м²
Building in a Prime location of Engomi 300M from European University. Suitable for Student …
$1,63 млн
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Инвестиционная 1 204 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 204 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 204 м²
Двухэтажное здание смешанного назначения в Агланции. Оно находится в престижном месте с хоро…
$2,59 млн
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Инвестиционная 2 754 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 754 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 754 м²
The commercial building  located into Nicosia City Center. The subject area is mainly chara…
$14,77 млн
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