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Склады в Nicosia Muncipality, Кипр

коммерческая недвижимость
130
отели
3
офисы
38
инвестиционная недвижимость
50
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1 объект найдено
Склад 2 000 м² в Никосия, Кипр
Склад 2 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 000 м²
A large industrial warehouse for sale in Palouriotissa. The property is located close to a p…
$1,52 млн
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