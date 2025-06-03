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Офисы в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
10
муниципалитет Никосия
25
Aglangia
4
38 объектов найдено
Офис 1 698 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 698 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 698 м²
Исключительная инвестиционная возможность — целое коммерческое здание, расположенное в район…
$6,55 млн
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Офис 710 м² в Никосия, Кипр
Офис 710 м²
Никосия, Кипр
Площадь 710 м²
Объект недвижимости расположен в районе Айи Омологитис, в Никосии, примерно в 200 метрах к ю…
$915,443
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Офис 423 м² в Никосия, Кипр
Офис 423 м²
Никосия, Кипр
Площадь 423 м²
Офисное помещение на весь этаж, расположенное на 1-м этаже на Larnacos Avenue, Aglantzia, Ni…
$405,716
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Офис 309 м² в Никосия, Кипр
Офис 309 м²
Никосия, Кипр
Площадь 309 м²
This high-rise mixed-use building in central Nicosia features a striking design with a metal…
$1,63 млн
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Офис 163 м² в Никосия, Кипр
Офис 163 м²
Никосия, Кипр
Площадь 163 м²
An office space on the 1st floor of a building in Agioi Omologites, on the recently renovate…
$238,865
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Офис 428 м² в Никосия, Кипр
Офис 428 м²
Никосия, Кипр
Площадь 428 м²
This modern building in central Nicosia, situated on the main perimeter road, boasts a uniqu…
$2,62 млн
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Офис 422 м² в Никосия, Кипр
Офис 422 м²
Никосия, Кипр
Площадь 422 м²
Офисное помещение на весь этаж, расположенное на третьем этаже многофункционального здания и…
$323,490
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Офис 416 м² в Никосия, Кипр
Офис 416 м²
Никосия, Кипр
Площадь 416 м²
Well organized big office(flat) is located in the central location in Engomi and close to al…
$948,145
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Офис 572 м² в Никосия, Кипр
Офис 572 м²
Никосия, Кипр
Площадь 572 м²
This modern building in central Nicosia, located on the main perimeter road, features a uniq…
$4,36 млн
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Офис 185 м² в Никосия, Кипр
Офис 185 м²
Никосия, Кипр
Площадь 185 м²
This is a spacious shop/office on the ground floor of nice building in Engomi, Nicosia. It …
$708,384
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Офис 427 м² в Никосия, Кипр
Офис 427 м²
Никосия, Кипр
Площадь 427 м²
A Prime location Office is now available for sale in Agioi Omologites area - Nicosia close t…
$817,367
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Офис 8 984 м² в Никосия, Кипр
Офис 8 984 м²
Никосия, Кипр
Площадь 8 984 м²
An Excellent  Commercial Building for sale in Nicosia with existing long term period AAA ten…
Цена по запросу
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Офис 249 м² в Никосия, Кипр
Офис 249 м²
Никосия, Кипр
Площадь 249 м²
Офис на самой популярной улице в Никосии теперь доступен для продажи в центре города. Он нах…
$568,092
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Офис 1 600 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 600 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 600 м²
Это коммерческое здание с офисами расположено в одном из самых центральных привилегированных…
$7,76 млн
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Офис 372 м² в Никосия, Кипр
Офис 372 м²
Никосия, Кипр
Площадь 372 м²
Luxurious, Architect Designed Magnificence Office located in the Central of Nicosia , Makari…
$839,163
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Офис 76 м² в Никосия, Кипр
Офис 76 м²
Никосия, Кипр
Площадь 76 м²
A modern office is now available for sale in the most busy avenue of Engomi close to all ame…
$190,719
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Офис 122 м² в Никосия, Кипр
Офис 122 м²
Никосия, Кипр
Площадь 122 м²
Коммерческий офис 122 M2 теперь доступен для продажи в центральной части Никосии. Он состоит…
$270,352
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Офис 175 м² в Никосия, Кипр
Офис 175 м²
Никосия, Кипр
Площадь 175 м²
This new office can be branded to a tenant's requirements.. The asset is located  in the ci…
$1,04 млн
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Офис 1 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 200 м²
Prime location excellent Views Finest Quality The Location The Nicosia Forum is situated at …
$2,39 млн
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Офис 1 229 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 229 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 229 м²
Недвижимость относится к офисам на 2-м, 3-м, 4-м этажах и офису № 4 на первом этаже в районе…
$2,77 млн
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Офис 152 м² в Никосия, Кипр
Офис 152 м²
Никосия, Кипр
Площадь 152 м²
7-этажное здание расположено в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов плюс подв…
$482,236
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Офис 3 500 м² в Никосия, Кипр
Офис 3 500 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 500 м²
A Luxury Commercial Building for sale in city center with existing 3A tenant. The building …
Цена по запросу
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Офис 418 м² в Никосия, Кипр
Офис 418 м²
Никосия, Кипр
Площадь 418 м²
Full renovated office located in a prime location of Nicosia close to all amenities. ► Very…
$1,09 млн
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Офис 127 м² в Никосия, Кипр
Офис 127 м²
Никосия, Кипр
Площадь 127 м²
Fully renovated office space in Agioi Omologites. It consist of a total 127m2 covered areas …
$380,013
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Офис 370 м² в Никосия, Кипр
Офис 370 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 370 м²
Рассматриваемый объект представляет собой промышленное здание с подвалом, расположенное в ра…
$492,051
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Офис 535 м² в Никосия, Кипр
Офис 535 м²
Никосия, Кипр
Площадь 535 м²
Located on the main perimeter road in central Nicosia, this modern building showcases a dist…
$3,27 млн
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Офис 992 м² в Никосия, Кипр
Офис 992 м²
Никосия, Кипр
Площадь 992 м²
This Business Center is in city center of Nicosia,  the main financial center of Cyprus. Wit…
$4,44 млн
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Офис 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 200 м²
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near city ce…
$423,443
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Офис 223 м² в Никосия, Кипр
Офис 223 м²
Никосия, Кипр
Площадь 223 м²
7-этажное здание расположено в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов плюс подв…
$785,983
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Офис 365 м² в Никосия, Кипр
Офис 365 м²
Никосия, Кипр
Площадь 365 м²
7-этажное здание расположено в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов плюс подв…
$1,05 млн
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

коммерческая недвижимость
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инвестиционная недвижимость
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