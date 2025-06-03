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Коммерческая недвижимость в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
39
муниципалитет Никосия
84
Aglangia
13
130 объектов найдено
Офис 1 698 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 698 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 698 м²
Исключительная инвестиционная возможность — целое коммерческое здание, расположенное в район…
$6,55 млн
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Магазин 115 м² в Никосия, Кипр
Магазин 115 м²
Никосия, Кипр
Площадь 115 м²
Недвижимость представляет собой пустующее помещение (№1) в Старом городе Никосии. Оно распол…
$400,506
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Коммерческое помещение 2 861 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 2 861 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 861 м²
Недвижимость с референсным номером 1615 представляет собой участок с трехэтажным зданием и п…
$14,30 млн
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Производство 800 м² в Никосия, Кипр
Производство 800 м²
Никосия, Кипр
Площадь 800 м²
Промышленный участок площадью примерно 7 310 кв.м. с промышленным зданием на первом этаже пл…
$2,45 млн
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Коммерческое помещение 120 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 120 м²
Никосия, Кипр
Площадь 120 м²
Актив касается здания смешанного использования и участка площадью 78 кв.м, расположенных в р…
$846,785
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Офис 710 м² в Никосия, Кипр
Офис 710 м²
Никосия, Кипр
Площадь 710 м²
Объект недвижимости расположен в районе Айи Омологитис, в Никосии, примерно в 200 метрах к ю…
$915,443
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Коммерческое помещение 1 985 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 1 985 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 985 м²
Данный объект расположен в пределах административных границ муниципалитета Энгоми, в престиж…
$2,91 млн
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Отель 1 340 м² в Никосия, Кипр
Отель 1 340 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 340 м²
Количество этажей 4
Недвижимость состоит из двухзвездочного отеля и трех смежных участков в Старом городе Никоси…
$4,03 млн
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Офис 423 м² в Никосия, Кипр
Офис 423 м²
Никосия, Кипр
Площадь 423 м²
Офисное помещение на весь этаж, расположенное на 1-м этаже на Larnacos Avenue, Aglantzia, Ni…
$405,716
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Инвестиционная 965 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 965 м²
Никосия, Кипр
Площадь 965 м²
A state-of-the-art building  located on the best area of Agios Andreas minutes away from the…
$2,07 млн
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Инвестиционная 192 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 192 м²
Никосия, Кипр
Площадь 192 м²
This property is a mixed-use building located within Nicosia’s old city walls. The building…
$232,132
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Инвестиционная 900 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 900 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 18
Площадь 900 м²
Building near Univeristy The property is ideally situated close to a plethora of amenities …
$3,10 млн
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Инвестиционная 6 800 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 6 800 м²
Никосия, Кипр
Площадь 6 800 м²
20-level office complex with panoramic views from all floors is now available for sale. The…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 2 000 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 2 000 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 000 м²
Здание в привлекательном и популярном месте в квартале Македонисса, в муниципалитете Энгоми …
$1,88 млн
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Коммерческое помещение 586 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 586 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 586 м²
Розничный магазин и здание смешанного использования в Фанеромени. Он состоит из магазина на …
$451,830
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Инвестиционная 393 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 393 м²
Никосия, Кипр
Площадь 393 м²
This building is located in Onasagorou Streets in city center, this main commercial street h…
$523,115
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Два магазина в Айос Андреас, Никосия на продажу. Магазины находятся в очень хорошем состояни…
$175,686
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Магазин 415 м² в Никосия, Кипр
Магазин 415 м²
Никосия, Кипр
Площадь 415 м²
A shop in Aglantzia, Nicosia. Ιt consists of: -The ground floor of 279sqm comprising of an o…
$779,569
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Инвестиционная 4 615 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 4 615 м²
Никосия, Кипр
Площадь 4 615 м²
The building is in a good condition, located in the center of Nicosia, it consists of two le…
$6,65 млн
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Офис 309 м² в Никосия, Кипр
Офис 309 м²
Никосия, Кипр
Площадь 309 м²
This high-rise mixed-use building in central Nicosia features a striking design with a metal…
$1,63 млн
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Магазин 140 м² в Никосия, Кипр
Магазин 140 м²
Никосия, Кипр
Площадь 140 м²
A commercial shop is now available for sale in a central area of Nicosia, in Agioi Omologite…
$217,150
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Коммерческое помещение 331 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 331 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
A building/shop is available for sale in a great area of Faneromeni. The property is located…
$488,588
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Офис 163 м² в Никосия, Кипр
Офис 163 м²
Никосия, Кипр
Площадь 163 м²
An office space on the 1st floor of a building in Agioi Omologites, on the recently renovate…
$238,865
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Инвестиционная 5 871 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 5 871 м²
Никосия, Кипр
Площадь 5 871 м²
A shopping mall from the 1990s located in the heart of the capital's bustling commercial dis…
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 516 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 516 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 516 м²
This new structure comprises five levels and three basements. On the ground floor, we have p…
$4,38 млн
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Инвестиционная 990 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 990 м²
Никосия, Кипр
Площадь 990 м²
Residential building is now available for sale in Engomi Area. Its location is one of its a…
$3,43 млн
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Офис 428 м² в Никосия, Кипр
Офис 428 м²
Никосия, Кипр
Площадь 428 м²
This modern building in central Nicosia, situated on the main perimeter road, boasts a uniqu…
$2,62 млн
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Инвестиционная 968 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 968 м²
Никосия, Кипр
Площадь 968 м²
Residential building located in Engomi, near the University of Nicosia. A superb opportunit…
$3,27 млн
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Инвестиционная 559 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 559 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Многофункциональное здание в Агии Омологитес. Оно построено на участке площадью 722 кв. м с …
$971,541
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Офис 422 м² в Никосия, Кипр
Офис 422 м²
Никосия, Кипр
Площадь 422 м²
Офисное помещение на весь этаж, расположенное на третьем этаже многофункционального здания и…
$323,490
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