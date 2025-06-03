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Квартиры в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
68
муниципалитет Никосия
262
Aglangia
71
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526 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Рассматриваемый объект — это квартира на первом этаже с тремя спальнями, расположенная в рай…
$108,709
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2
Рассматриваемый объект представляет собой квартиру на втором этаже жилого здания под названи…
$170,501
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Этаж 1/4
Апартаменты 103 - Серые резиденции, Агиос ДометиосЭта просторная квартира на первом этаже яв…
$280,354
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 3
Квартира с тремя спальнями на последнем этаже трехэтажного здания, в районе Энгоми, Никосия.…
$389,063
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Продается трехкомнатная квартира в Меса Гейтония - провинция Лимассол, площадью 124 кв.м. кр…
$412,965
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
This stylish residential luxury building is designed to offer residents a refined urban livi…
$488,240
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Квартира в Никосия, Кипр
Квартира
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 33 - это строительный участок с правоустанавливающими документами для прода…
$45,491
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Новый комплекс, расположенный в элитном жилом районе Энгоми, Никосия. Отлично расположен в р…
$556,017
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Красивая малоэтажная резиденция в престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты …
$369,388
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
? Luxury Awaits in Agioi Omologites Unveiling Apartment, your gateway to modern living in t…
$403,234
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, на…
$264,956
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Три комнаты - - Квартира на продажу в районе Среднего района - Провинция Лимассол, с 124 кв.…
$452,768
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Experience luxury living in this spacious 2-bedroom apartment, elegantly converted from a 3-…
$1,34 млн
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Современный жилой комплекс в Агланции, Никосия Этот хорошо спроектированный многоквартирный…
$153,016
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MYSPACE
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Nestled in the vibrant Engomi district, this outstanding project is situated in an area stee…
$398,493
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Современный жилой проект, вдохновленный японской эстетикой Эта продуманная жилая застройка …
$361,572
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MYSPACE
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Современный жилой комплекс рядом с университетом Фредерика Этот хорошо спроектированный мно…
$209,689
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English, Русский
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
This innovative residential building offers stunning views through floor-to-ceiling windows,…
$1,37 млн
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Квартира 6 спален в Никосия, Кипр
Квартира 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
A beautiful, 6 bedroom, the whole-floor penthouse is now available in a great area in Likavi…
$271,438
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Современный жилой комплекс рядом с университетом Фредерика Этот хорошо спроектированный мно…
$147,349
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
For sale an amazing flat in one of the most iconic projects in Nicosia, with a magnificent v…
$3,86 млн
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Элегантный проект расположен в центре города, Никосия. 13-этажное здание состоит из магазино…
$567,826
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 83…
$411,602
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
Современный жилой проект, вдохновленный японской эстетикой Эта продуманная жилая застройка …
$323,035
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Situated in a prime residential neighborhood of Engomi, Nicosia, this project takes advantag…
$348,743
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 26
Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр Предлагаются красивы…
$595,562
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные 2- и 4-комнатные апартаменты, которые отличаются своей архитектурой, эстетической …
$402,377
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Продается двухкомнатная квартира в провинции Агланция - Никосия, с 52 т.м. крытый интерьер и…
$124,123
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Расположенный в очень востребованном районе Ликавитос, недалеко от главного проспекта, ведущ…
$572,890
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
A new project located in Aglantzia, Nicosia. The construction consists of 2 three-bedroom ap…
$389,784
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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