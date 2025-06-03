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Квартиры с террасой в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
68
муниципалитет Никосия
262
Aglangia
71
Квартира Удалить
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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Красивая малоэтажная резиденция в престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты …
$369,388
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 26
Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр Предлагаются красивы…
$595,562
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются современные функциональные апар…
$351,034
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с парковкой рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются совреме…
$266,264
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 34
Высотная резиденция с бассейном и спа в центре Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с панора…
$978,113
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Квартира 4 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются комфортабельные функциональные ква…
$542,309
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Квартира 4 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр Предлагаются виллы…
$481,449
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центральном районе Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с балконами, парк…
$175,808
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр Предлагаются апартаменты…
$337,142
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр Предлагаются простор…
$410,808
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Квартира 4 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с парковкой и красивом районе Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
$439,064
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Квартира 5 комнат в Никосия, Кипр
Квартира 5 комнат
Никосия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с садом, Никосия, Кипр Предлагается элитная вилла с большими террасами, д…
$585,781
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 27
Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр Предлагаются …
$255,396
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Квартира 6 комнат в Никосия, Кипр
Квартира 6 комнат
Никосия, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 820 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты и виллы с террасами. Н…
$3,43 млн
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с просторными балконами и террасами, рядом с университетом, Никосия, Кипр Малоэ…
$182,050
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются комфортабельные фун…
$356,468
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 21
Красивая резиденция в центре Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты с панорамными видами. Р…
$853,033
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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