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Квартиры с садом в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
68
муниципалитет Никосия
262
Aglangia
71
Квартира Удалить
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30 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Nestled in the vibrant Engomi district, this outstanding project is situated in an area stee…
$398,493
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается роскошный четырехкомнатный мезонет в небольшом здании на Монпарнасе в Энгоми, Нико…
$465,687
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящих под застройкой углового дома в Пантее - провинция Лим…
$474,921
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 187 м²
Продается современный независимый отдельно стоящий дом с тремя спальнями в очень хорошем рай…
$409,932
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 171 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в пентхаусе в центре города - провин…
$259,957
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 147 м²
Three bedroom under construction penthouse apartment with roof garden, for sale in Mesa Geit…
$427,891
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 122 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 137 кв.м…
$399,934
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Продается пентхаус с двумя спальнями и потолочным садом в районе Среднего района - Провинция…
$313,455
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Квартира 4 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр Предлагаются виллы…
$481,449
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
$523,530
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр Предлагаются апартаменты…
$337,142
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Квартира 5 комнат в Никосия, Кипр
Квартира 5 комнат
Никосия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с садом, Никосия, Кипр Предлагается элитная вилла с большими террасами, д…
$585,781
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 27
Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр Предлагаются …
$255,396
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Продается пентхаус с двумя спальнями и потолочным садом в районе Среднего района - Провинция…
$313,455
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Готовая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с потолочным садом, в Неаполе - провинция Лим…
$574,905
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Квартира 6 комнат в Никосия, Кипр
Квартира 6 комнат
Никосия, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 820 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты и виллы с террасами. Н…
$3,43 млн
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с просторными балконами и террасами, рядом с университетом, Никосия, Кипр Малоэ…
$182,050
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Nestled in the Engomi area, this remarkable project is set amidst a location steeped in hist…
$907,822
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
Nestled within Engomi, this extraordinary endeavor resides in an area rich with history, onc…
$451,731
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 138 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$259,957
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом в центре города - провинция Лимассол, площадью 118 …
$384,936
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
four-bedroom apartment apartment for SALE on award winning TOWER, in Nicosia city center. T…
$2,40 млн
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 152 м²
Two-bedroom penthouse for sale in Platy Aglantzias - Nicosia province, on the second floor o…
$265,262
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Peacefully Located In A Popular Location exceptional opportunity within the heart of Nicosia…
$686,588
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 152 м²
Two-bedroom penthouse for sale in Platy Aglantzias - Nicosia province, on the second floor o…
$265,262
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 140 м²
For sale under construction three bedroom penthouse apartment with roof garden in kapsalos -…
$395,390
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Exclusive three bedroom apartment situated in Mont Parnasse Hill with unobstructed view of t…
$534,013
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Three bedroom under construction penthouse apartment with roof garden, for sale in Agios Nik…
$310,306
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Nestled within the vibrant Engomi district, this exceptional project is located in an area r…
$238,671
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Типы недвижимости в Nicosia Muncipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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